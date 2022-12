Il prato dell'Olimpico è in perfette condizioni. Come spiega oggi il Corriere dello Sport durante la sosta sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria sul terreno di gioco dello stadio romano Gli allenatori di Lazio e Roma, Sarri e Mourinho, si erano più volte lamentati nei mesi scorsi delle condizioni precarie del campo. Ora invece secondo Sport e Salute, società che gestisce l'impianto, potranno essere soddisfatti della situazione che troveranno alla ripresa del campionato.



L'erba è stata trattata con prodotti specifici per favorirne l'attecchimento radicale e la crescita omogenea. Sono state impiegate tecnologie biodinamiche per prevenire l'insorgenza di di malattie fungine e sono anche stati effettuati dei test - tutti con esito positivo - per misurare la durezza e la resistenza del terreno alle torsioni, la capacità di filtrare l'acqua e la scorrevolezza della superficie.