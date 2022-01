IL TABELLINO

a caccia della terza vittoria di fila, dopo quelle contro Cagliari (campionato) e Lecce (coppa Italia);con la voglia di continuare a stupire, magari migliorando l'asfittico rendimento interno (sette sconfitte in undici gare). Il risultato finale premia – e con ampio merito - i. Con i tre punti di Empoli, la Roma allunga sulla Lazio, aspetta notizie dalla Fiorentina (che ha una gara in meno) e riprende (o continua?) a vedere l'Europa.Aveva detto Mourinho alla vigilia: “Per battere l'Empoli dovremo giocare molto bene”. La Roma, tornata a proporre la difesa a tre, con i nuovi arrivatiancora titolari (l'inglese sulla corsia di sinistra, come contro il Lecce; fuori Veretout, a centrocampo),: dalla prima di(che ha immediatamente concesso il bis) a quella di, passando per il tocco vincente sotto misura di, sono passati tredici minuti. Empoli annichilito sul piano tattico, piegato a terra sotto l'aspetto tecnico e quindi impotente di fronte alla strapotenza complessiva degli uomini di Mourinho. Nella seconda parte di gara, vigorosa reazione dell'Empoli, Roma un po' troppo statica, distratta, probabilmente già appagata e due reti dei padroni di casa conper rendere meno amara la sconfitta.e per un attaccante al suo primo anno in Italia. L'inglese, accolto con un pizzico di scetticismo per via del suo non esaltante rendimento con il Chelsea, sta dimostrando di poter reggere in maniera agile l'impatto con una città complicata come Roma e con un'eredità pesante assai come quella di Dzeko. Se non altro, l'esempio di Abraham offre l'occasione (o la conferma?) che chi arriva dalla Premier non fa fatica a imporsi in un campionato meno complicato come quello italiano. Tutto questo, ovviamente, al netto delle innegabili qualità di Tammy, e non solo in fase di finalizzazione., impiegato per la prima volta in un centrocampo a tre. Il portoghese sa giocare a calcio e, quindi, questo gli ha consentito di inserirsi in fretta - e in qualsiasi sistema di gioco - nella sua nuova squadra, portando in dote da Oporto un tasso tecnico (una volta si chiamava classe) che a Trigoria non s'era ancora visto. Un segnale chiaro:. E, non va dimenticato, il mercato non è ancora chiuso. Quel secondo tempo un po' bislacco, soprattutto sul piano mentale, deve aiutare però a eliminare gli errori e a far crescere la squadra. E il primo a saperlo è proprio Mourinho.Marcatori: 24’ pt e 33’ pt Abraham (R), 35’ pt Oliveira, 37’ pt Zaniolo, 10’ st Pinamonti (E), 29’ st Bajrami (E)Assist: 37’ pt Mkhitaryan (R), 10’ st Bandinelli (E)Empoli (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Tonelli, Ismajli, Marchizza (42’ st Viti); Zurkowski, Ricci), Bandinelli (36’ st Benassi); Bajrami (36’ st Cutrone), Henderson; Pinamonti. All. Andreazzoli.Roma (3-5-2) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Mkhitaryan (35’ st Veretout), Maitland-Niles (15’ st Vina); Zaniolo (34’ st Arena-Gyan), Abraham. All.: Mourinho.Arbitro: Fabbri di RavennaAmmoniti: Mancini (R), Tonelli (E), Benassi (E), Cristante (R)