Il Napoli lo ha scelto: Mathias Olivera è il terzino sinistro del futuro. E il giocatore, dal ritiro della nazionale uruguaiana, commenta per la prima volta le voci sul club azzurro. "Qualche notizia dell'interesse del Napoli mi è arrivata e sono cose che fanno piacere, ma restano voci - le sue parole alla radio uruguaiana Sport 890 -. La mia testa e i miei pensieri sono tutti rivolti al Getafe e all’Uruguay". Un’apertura che nasconde a fatica quello che sta succedendo attorno al difensore classe 97.





Perso Mandava preso dall’Atletico Madrid, il Napoli ha puntato i fari proprio su Olivera. Intesa vicina con il Getafe per una cifra vicina a 10 milioni di euro più bonus: De Laurentiis vuole chiudere subito il colpo, per non rischiare di essere bruciato al fotofinish come successo con Mandava. L’idea è di definire ora l’affare col club spagnolo, per poi far arrivare il giocatore in estate. Per prenderlo da subito servirebbe una cessione, probabilmente di Ghoulam, che è pure in scadenza ma non vuole andar via a gennaio. E allora si attende con fiducia: chiudere ora Olivera per averlo dalla prossima stagione.