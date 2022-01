Il Napoli ha messo gli occhi su Mathias Olivera, terzino sinistro di proprietà del Getafe. C'è bisogno di intervenire in quel ruolo, che sia immediatamente o per la prossima stagione. Il ds Giuntoli è al lavoro, un'intesa con il club spagnolo può essere trovata nel breve o nel lungo periodo.



L'agente di Olivera, Pablo Boselli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24: "Non c'è solo il Napoli, diversi i club interessati a Mathias. Quello che posso dire è che sicuramente fino alla prossima estate non si muoverà da Madrid".