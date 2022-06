Brutta disavventura per Dani Olmo. Il nazionale spagnolo è stato aggredito mentre camminava per strada a Valencia. Lo riporta il quotidiano locale Las Provincias.

In compagnia del fratello, il giocatore del Lipsia è stato attaccato da un individuo che gli ha rubato l'orologio, un Rolex del valore di 30.000 euro. Il ladro aveva anche già progettato la fuga con un auto che era in sua attesa. Nessun danno per il calciatore, qualche ferita invece per il fratello che ha provato ad inseguirlo ed è stato trascinato per qualche metro dal veicolo in fuga.