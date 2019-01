In una lunga intervista concessa a Dagens Nyheter in Svezia il portiere della Roma Martin Olsen ha parlato di razzismo: “Non dovrebbe succedere. È il 2019, la gente va a guardare le partite perché gli piace il calcio. È una cosa che odio, quegli idioti non dovrebbero essere allo stadio”.



TOTTI - "Francesco è una persona fantastica, che ha una storia bellissima qui nel club. Sono felice di rappresentare la squadra che ha rappresentato lui. Fa come una persona qualsiasi, viene e saluta sempre tutti. Sapevo che ci sarebbe voluto del tempo, ma per fortuna non è stato tanto. Sono riuscito ad adattarmi rapidamente e oggi imparo sempre cose nuove".