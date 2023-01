Un oltraggio, un gesto di una stupidità disarmante che non merita neppure approfondimenti psicologici: a Genova sta suscitando grande indignazione l'atto vandalico nei confronti di un cartellone pubblicitario, 'imbrattato' con un insulto alla memoria di Gianluca Vialli. Ma andiamo con ordine.



Nel capoluogo genovese in questi giorni sono comparsi numerose insegne di una nota agenzia di pompe funebri, Taffo, che preannuncia il suo sbarco a Genova. Uno dei cartelloni è stato collocato in via Moresco, e questa mattina gli abitanti del posto lo hanno trovato vandalizzato in maniera disgustosa. Il nome dell'azienda è stato cancellato, e di fianco l'imbecille/gli imbecilli hanno scritto il nome di Gianluca Vialli, accostato ai colori della Sampdoria e a un "RIP".



L'autore per il momento resta ignoto, ma la speranza è che le telecamere nella zona lo abbiano ripreso. Considerando le grandi dimostrazioni di cordoglio per la scomparsa del campione da parte di tutte le tifoserie, compresa quella dei 'cugini' del Genoa, molto partecipi e commossi dalla morte di Vialli, il fattaccio non è sicuramente attribuibile alle tifoserie o alla 'rivalità' cittadina. E' solo ed esclusivamente un atto di idiozia.