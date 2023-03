Iltorna sulla terra dopo le due sessioni faraoniche con cui ha dominato il mercato: il club londinese ha registrato. Il rosso di bilancio si lega a diverse cause e le "straordinarie spese" ad esempio sono una di queste, considerando che gli oltre 600 milioni di euro spesi dall'avvento di Todd Boehly andranno ad appesantire ulteriormente il conteggio nel triennio 2019-22; tra queste spese c'è anche il pagamento di circa 30 milioni di euro ade e al suo staff per la separazione del 2018. Un altro aspetto riguarda "la perdita di introiti", circa 50 milioni di sterline sui quali incidono particolarmente gli effetti della pandemia Covid-19, ma a pesare sono anche le sanzioni imposte dal Governo britannico all'ex proprietario dei Blues,, a seguito dell'invasione russa in Ucraina e in virtù dei legami del magnate con il presidente russo. Quali che siano le cause, il Chelsea è posto di fronte alla necessità di far quadrare i conti per evitare di incappare in sanzioni per violazioni del Fair Play Finanziario e la prima soluzione la offre sempre il mercato: dopo gli acquisti servono le cessioni, da effettuare entro il 30 di giugno per poterle iscrivere immediatamente a bilancio scendere, le risorse nella vasta rosa non mancano e c'è un'intera squadra che può lasciare Stamford Bridge. E per qualcuno si sente anche il richiamo dell'Italia.- La lista dei partenti è lunga e inevitabilmente i primi sacrificabili diventano gli '', i prodotti dell'Academy dei Blues che possono garantire plusvalenza piena avendo un costo a bilancio pari a zero. E tra questi ci sono anche nomi accostati alla Serie A negli ultimi. A partire da: il classe '96 piace e non poco per come abbina fisicità e tecnica, il Chelsea punta a incassare circa 25 milioni di euro ma la necessità di vendere potrebbe anche abbassare le pretese dei Blues. Discorso diverso per, centrale classe '99 seguito anche dall'per il dopo: il rinnovo fino al 2028, con opzione per un altro anno, pone i londinesi in una posizione di forza in sede di trattativa. In orbita rossonera c'è pure, che la scorsa estate era stato oggetto di una chiacchierata e a fine stagione rientrerà dal prestito al. Per, invece, si muove il mercato fuori dall'Italia: sul primo, oltre al, è attento anche il, dove l'inglese ritroverebbe, suo grande estimatore.- Non solo giovani però, l'obiettivo del Chelsea è di liberarsi anche di alcuni senior della rosa e se persi ragiona sulla risoluzione del contratto, l'ipotesi di una cessione si fa viva per altri quattro nomi.sono stati accostati a più riprese all'Italia, in particolare ale alla, e in estate le condizioni potrebbero essere più favorevoli. Più difficile, ma non impossibile, ipotizzare un ritorno diin Serie A, mentre il nome diè stato associato allain un potenziale affare per portare Vlahovic a Londra, pista non particolarmente calda al momento. Per, infine, resiste la suggestione Manchester City, ma per averlo il club di Guardiola dovrebbe sborsare una cifra superiore a 70 milioni di sterline.Ultimo ma non per importanza il gigante belga, che a fine stagione tornerà dall'e che, per ammissione di Marotta, non potrebbe essere confermato neanche alle condizioni attuali (prestito oneroso): servirà ridiscutere con i nerazzurri, ma per il Chelsea sarà un'altra grana da risolvere.