Inizia così il breve ma coinciso comunicato apparso verso le 14 odierne sul sito dell’. E non lo farà su un circuito qualsiasi, bensì a casa sua, al “” di Germania, all’ombra delle gesta eroiche di papà. Prenderà il posto didurante la prima sessione di prove libere. È sicuramente poco, più che una scelta pensata in virtù di un percorso è un “premio” concesso al predestinato per le sue ottime prestazioni in GP2, ma pur sempre un esordio assoluto nella massima espressione motoristica mondiale. Per i romantici sarà un’occasione imperdibile, per i “teenager” della disciplina sarà un ulteriore tassello di emozione.. Sicuramente sarà un momento da occhi lucidi per tutti gli amanti di questo meraviglioso sport quale è la Formula1.Abbiamo detto come questa occasione sia un premio concesso a Mick. Non deve fuorviare questo termine poiché,. Corsi e ricorsi tutti di stampo tedesco (anchevinse la sua prima gara in carriera, sebbene in F1, a Monza, chissà che porti bene la Brianza). L’altro successo di tre giorni fa sul circuito di, in Russia. Vittoria netta, costruita con un’ottima partenza in rimonta dalla terza casella della griglia e culminata con un sorpasso “stampo Schumi” al 19° giro ai danni di Tsunoda: presa di tutta la scia, attacco all’interno, cambio di direzione e sorpasso in trazione all’uscita della chicane.“Sono davvero felice di aver trasformato il grande ritmo di gara in una vittoria. Grazie al team che mi ha dato una macchina veramente veloce”, parole di chi sa il fatto suo, parole di chi ha già la stoffa del campione che non aspetta altro di essere filata. Dovesse vincere il Mondiale Gp2, regolamento alla mano, non potrebbe più correre nella medesima categoria, ma è comunque difficile che ci rimanga.(gemellate con Ferrari), con la casa italo-svizzera che si ritroverebbe in leggero vantaggio se dovesse rinnovare Kimi Raikkonen (anche qui, nostalgia canaglia) con Giovinazzi alla Haas e Ferrari che si ritroverebbe la “coppia del futuro rosso” in F1, non male (in attesa di un presente migliore di questo).Insomma gli ingredienti ci sono tutti, con il piccolo Schumi pronto al grande debutto. Oltre alle variabili emotive citate sopra, sarà interessante capire l’approccio del “kaiserino” e soprattutto dove riuscirà a fermare il cronometro, nel caso dovesse (improbabile) optare per una simulazione di qualifica e (più probabile) osservarne il ritmo in una simulazione gara, capirne i punti forza e i punti deboli. Sarà fantastico sentirne i team radio, captarne l’emozione e le sensazioni. Per farla breve, sarà un revival futuristico.