Getty Images

Olympiacos-Fiorentina, tensione sugli spalti al 45': i giocatori viola accorrono per calmare le acque

Federico Targetti, inviato ad Atene

28 minuti fa



Finale di Conference League tra Olympiacos e Fiorentina: l'arbitro portoghese Soares Dias ha appena fischiato la fine del primo tempo ad Atene, le due squadre si stanno dirigendo negli spogliatoi quando l'attenzione viene richiamata da alcuni disordini in tribuna vicino alla zona battuta da Dodo' e Podence.



I giocatori viola, assieme ad alcuni componenti della panchina, corrono subito in direzione del tafferuglio per cercare di placare gli animi, dando una mano alle forze dell'ordine già in azione. Dopo pochi secondi, tutto rientra, così come la Fiorentina negli spogliatoi dello stadio Agia Sophia. E' 0-0 all'intervallo.