Pedro Martins, allenatore dell'Olympiacos, commenta le aspettative sulle gare di domani in Europa League contro il Milan: "Faremo del nostro meglio per vincere, la sfida contro il Milan darà i verdetti definitivi ma siamo consapevoli di affrontare una grande squadra. Faremo di tutto per batterli e se ci riusciremo sarà un successo storico. I giocatori non hanno bisogno di un incentivo extra, sono carichissimi e abbiamo preparato la sfida per gestire il gioco e l'entusiasmo che ci circonderà. Sarà fondamentale l'approccio. Qualificazione? Se non ci credessi non sarei neanche il tecnico dell'Olympiacos. Non potrei essere qui se non ci credessi, vogliamo la qualificazione. Possiamo fare una grande partita".