due interventi provvidenziali nel primo tempo, ma tanta insicurezza nelle uscite. Poteva fare meglio sul secondo gol dei greci.: parte bene ma esaurisce troppo presto la spinta. Podence lo sorprende spesso alle spalle.salva un gol fatto su Fortounis, protagonista del rigore che è parso molto generoso.segna il gol della speranza, ma lascia Cisse libero di staccare. Una partita dove alterna cose buone ad altre molto meno.spinge poco, Fetfazidis lo mette in difficoltà. (Dal 40' stgalleggia tra attacco e centrocampo, ma non graffia mai. Impalpabile.perde una miriade di palloni, come nel finale quando regala il contropiede agli avversari. Svagato.serata storta per il francese, meno lucido rispetto alle ultime uscite.sbaglia quasi l'impossibile, giocatore involuto e sempre più estraneo al resto della squadra.è quello più vivace, si crea una palla gol da solo ma la chiude malamente. Gli manca la concretezza sotto porta. (Dal 33' st: tocca due palloni e li perde)altra notte da spettatore non pagante. Un solo lampo che meritava migliore sorte, ma anche un gol fallito clamorosamente.questa volta sale sul banco degli imputati. Incomprensibile il cambio Cutrone-Laxalt, manca di coraggio.non deve prodigarsi in particolari interventi.si preoccupa più della fase difensiva.segna il primo gol dei suoi, annulla con le cattive Higuain.fa leva sul fisico e fa piuttosto bene.spesso fuori tempo negli interventi, troppo falloso.dirige le operazioni con i tempi giusti.(Dal 35' st Torosidis s,v),centrocampista più di lotta che di governo. Sua la conclusione che trova la sfortunata deviazione di Zapata per il gol del 2-0.motorino inesauribile, sfiora il gol a inizio ripresa.(Dal 24' st: fosforo per l'assalto dei suoi),Fortounis 7: realizza il gol qualificazione su calcio di rigore.è il regista offensivo del tridente (Dal 40' st Bouchalakis s.v);poche occasioni per l'attaccante ex Leganes.il suo piano è perfetto e porta a casa una impresa che resterà nella storia del club.