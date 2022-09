Secondo il canale greco Mega TV, nelle ultime ore del mercato (chiuso il 15 settembre) il portiere costaricano Keylor Navas è stato offerto dal PSG all'Olympiacos. Il club del Pireo è entrato in un vortice da capogiro nelle ultime ore del mercato in Grecia. Ha ingaggiato Marcelo e ci ha provato per Navas dopo il colpo James Rodriguez. Ma la presenza di Vaclik come titolare ha spinto a non chiudere la trattativa.