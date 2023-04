L’Olympiacos dirà addio al titolo greco dopo tre campionati vinti di fila e l'ambiente biancorosso è sul piede di guerra. Un gruppo storico di ultras, Gate 7, ha rilasciato un comunicato in cui vengono considerati responsabili la dirigenza e diversi protagonisti di questa stagione. “Il presidente ha regalato soldi a gente che non lo meritava: James Rodríguez doveva essere il giocatore che tutti dovevano invidiarci invece è stato un grande frequentatore di strip-club, mentre Marcelo è venuto in vacanza”.