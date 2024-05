Olympiakos, Quini pronto per la Fiorentina: "Ho parlato con Callejon e Jovetic, ecco che mi hanno detto"

Il terzino dell'Olympiakosè intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato della finale di Conference League che i greci giocheranno contro la Fiorentina mercoledì prossimo: "E' un momento storico per il club, per i tifosi e per tutto l'Olympiacos. C'è molta emozione, voglia che sia già mercoledì. E' stato un percorso difficile con squadre molto forti, abbiamo avuto molto merito. L'andata col Maccabi Tel Aviv è stata strana, ci vedevamo spacciati ma siamo riusciti a passare rimontando, invece con Fenerbahce e Aston Villa siamo stati fantastici e abbiamo raggiunto la finale."

"Abbiamo giocatori di qualità, soprattutto in attacco, fanno la differenza e lo dimostrano ogni volta. Siamo compatti, mettiamo gli avversari in situazioni scomode e proveremo a farlo anche mercoledì.""Ancora non abbiamo visto moltissimi video, abbiamo giocato per il terzo posto domenica col Panathinaikos e poi abbiamo avuto due giorni liberi, da oggi prepariamo la Fiorentina con video e allenamenti. La Fiorentina la conosciamo tutti, ha giocatori che fanno la differenza. Le squadre italiane sono molto difficili da battere, i viola sono alla seconda finale consecutiva e vorranno vincere, ma questo non ci fermerà."

"Ora siamo sul 50-50, siamo ad Atene e alla nostra prima finale, abbiamo grandi motivazioni e faremo di tutto per vincere. La finale è solo una partita, dovremo giocarcela al massimo. Non abbiamo pressione, sapevamo che arrivare fin qui sarebbe stato molto complicato ma ci siamo, la pressione la dobbiamo lasciare alle spalle e goderci il momento, fare quel che abbiamo fatto per arrivare in finale.""Ho parlato tanto con Jovetic e col mio connazionale Callejon, mi hanno detto che affronteremo una grande squadra, ma essendo una finale non ti puoi aspettare nulla di diverso."