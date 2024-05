Olympiako, Mendilibar sfida la Fiorentina: "Dobbiamo avere la mentalità dell'Atalanta"

Il tecnico dell'Olympiakosè intervenuto in conferenza stampa in occasione del media day organizzato dalla squadra greca a meno di una settimana dalla finale di Conference League. Queste le sue parole: "Oggi era il primo allenamento in preparazione alla partita, venivamo da due giorni di riposo. Abbiamo cominciato a fare le cose nella maniera migliore per arrivare bene a mercoledì. Arrivare qui, giocare una finale e farlo cambiando qualcosa… non saremmo noi stessi, non è quello che vogliamo fare. E' un po' difficile vedere già il fuoco negli occhi dei miei giocatori già oggi, ma sono sicuro che arriverà man mano che ci avviciniamo alla finale.

- "Ognuno può avere il suo parere sulla favorita, ma entrambe le squadre sono arrivate in finale con merito. Ricordiamoci che il Leverkusen non aveva mai perso una partita, ma ha trovato l'Atalanta che era diversa da tutte le squadre affrontate fino a quel momento dalle Aspirine. Sei obbligato ad avere questo tipo di mentalità, ma insisto, occorre solo potenziare le nostre caratteristiche ed essere pronti ad affrontare gli avversari.""Sono il terzo allenatore in questa stagione, ma chi c'era prima ha lasciato cose positive. Non è stato complicato migliorare questa squadra, ho dato calma e motivazioni ai miei giocatori ma alla fine in campo vanno loro. Andrà tutto bene."

"Sembra che vi aspettiate qualcosa di magico, ma non sono un guru di nessun tipo per inventarmi cose all'improvviso. Non ci saranno sorprese, la squadra sarà ben messa in campo come sempre.""Il fatto di aver battuto l'Aston Villa ci dà sicurezza anche se la finale è un'altra cosa, ma cito anche i turni contro Maccabi Tel Aviv e Fenerbahce nel nostro percorso."