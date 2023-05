, che abbandona la presidenza di un club capace di scrivere la storia del calcio francese al maschile e al femminile.A 74 anni Aulas manterrà la carica di presidente onorario eRecita così la nota ufficiale diffusa dal Lione sul passaggio di consegne: "Nella riunione del 5 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione di OL Groupe ha nominato il Sig. John Textor Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 5 maggio 2023 e fino alla scadenza del suo mandato. Mansioni di Jean-Michel Aulas come Presidente e Amministratore Delegato di OL Groupe. Mr. John Textor è stato anche nominato Amministratore Delegato di OL Groupe a partire dal 5 maggio 2023, per un periodo ad interim, il tempo per identificare e nominare un nuovo Amministratore Delegato. Jean-Michel Aulas sarà nominato Presidente Onorario.OL Groupe ringrazia sinceramente il signor Jean-Michel Aulas per il suo impegno e la dedizione senza riserve all'Olympique Lyonnais per più di tre decenni, durante i quali sono stati vinti più di 50 titoli sia per le squadre maschili che femminili. OL Groupe è felice di poter continuare a beneficiare dell'esperienza e del supporto di Jean-Michel Aulas. Tutte le parti interessate gli sono grate per il suo impegno e le sue doti di leadership che hanno permesso al club di diventare una roccaforte del calcio europeo sia maschile che femminile.La priorità del nuovo Presidente e Amministratore Delegato e del Consiglio di Amministrazione sarà quella di rafforzare il posto dell'Olympique Lyonnais sulla scena calcistica mondiale, in linea con le più alte ambizioni della sua illustre storia".