"Non lo salti mai". Quante volte abbiamo usato questa frase, utilizzandola come iperbole, riferendola ad un difensore molto forte? La realtà dei fatti però di solito è un po' diversa. Il campionato è lungo, le occasioni tante, e anche ai migliori capita di essere dribblati. Eppure, qualche volta anche un modo di dire simile può essere preso alla lettera. Ci sono davvero, sparsi in giro per l'Europa, dei calciatori che non si sono mai fatti scartare. E due di essi si trovano in Italia, uno a Milano e l'altro a Genova.



Nel mondo delle statistiche e dei numeri infatti è possibile tenere conto di quante volte un giocatore è stato saltato in stagione. Considerando tutti e cinque i principali campionati europei, soltanto 3 difensori - tra quelli che hanno disputato almeno 1.000 minuti - non hanno mai lasciato andare via l'avversario. La medaglia d'oro spetta ovviamente al difensore sulla cresta dell'onda in questi giorni, Virgil Van Dijk: secondo i dati di Opta è stato impiegato per ben 2.665 minuti, vincendo 30 contrasti senza perderne neppure uno. La casella 'dribbling subiti, invece, mostra in bella evidenza lo zero. Al secondo posto, ecco il milanista Alessio Romagnoli: 1.980 minuti, 20 tackles, anche lui mai scartato. E sul terzo gradino del podio? Un po' a sorpresa, ecco il gigante gambiano della Sampdoria Omar Colley. Dopo un inizio di stagione ai margini della formazione, l'ex Genk si è preso il cuore della difesa blucerchiata. Giampaolo gli ha concesso 1.170 minuti, lui lo ha ripagato riuscendo sempre ad evitare di farsi saltare dal'avversario. Con Colley in campo, la Samp ha subito 16 gol sui 35 incassati ad oggi. Numeri impressionanti, quelli del difensore, che lo bollano come nuovo grande colpo degli scout blucerchiati o, se preferite, semplicemente come 'l'uomo che non si può dribblare'.