Il Camerun si è già qualificato alla fase successiva della Coppa d'Africa, ma in patria i 3 gol subiti in 3 gare non sono andati giù ai tifosi che hanno puntato il dito sul portiere oggi all'Ajax e promesso sposo dell'Inter, André Onana colpevole di diversi interventi discutibili nel corso delle 3 partite.



Il numero 1 camerunese però non ha gradito le crtitiche e ha mezzo stampa ha risposto senza mezzi termini: "Penso che questo stile di gioco mi abbia reso uno dei migliori portieri del mondo e gioco così da oltre sette anni. E oltretutto tutti hanno commesso degli errori. Se il mio stile di gioco infastidisce qualcuno, vi dico di abituarvi".