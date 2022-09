Intervistato sul sito ufficiale dell'Everton, il centrocampista ex-Lille, Amadou Onana ha svelato come nella sua scelta sia stato importante anche il bomber dell'Inter, Romelu Lukaku: "Ho parlato con Lukaku: mi ha detto che mi sarei sentito a casa perché è come una grande famiglia. Questo è esattamente quello che ho trovato. Sapeva che mi sarei divertito qui e non aveva dubbi nella sua mente. E io ho pensato: 'Va bene, facciamolo, fratellone!'".