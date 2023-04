André Onana, portiere dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Benfica. Queste le sue parole:



"Se parliamo sempre e poi vinciamo, a me va benissimo (ride, ndr). Dovremo essere coraggiosi e avere personalità, giochiamo contro un'ottima squadra: sarà difficile, dobbiamo difenderci bene. Sono tranquillo, ho fiducia: sarà decisiva, ma ci sarà il ritorno a San Siro. Il loro pressing? Siamo venuti preparati, non posso dire nulla ma vedrete in campo. Noi ci aspettiamo tutto, una grande squadra, ma siamo l'Inter e siamo pronti come sempre".