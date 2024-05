Onana: 'Stagione difficile per me, ma venire al Manchester United è stata la scelta giusta'

Ripensaredi soltanto un anno fa quando in questo periodo era considerato fra i migliori portieri al mondo con la maglia dell'Inter addosso non fa che aumentare i rimpianti per il portiere camerunese che la scorsa estate ha lasciato i nerazzurri per il Manchester United e con cui sta vivendo una stagione da incubo. Proprio l'estremo difensore ha parlato del suo rendimento ai microfoni del Mirror."Sì, è stato davvero difficile, ma è la prima volta che affronto una situazione del genere. Ora conosco il campionato, conosco la gente, conosco il paese, conosco Manchester. Quando mi guardo indietro ora, sorrido perché è stata una grande lezione per me".

"Ma all'inizio ho pensato: "Wow, ho fatto la scelta giusta?" Ma sono sicuro al 100% di aver fatto la scelta giusta perché il Manchester United è il club più grande di questo paese, è uno dei più grandi club del mondo"."Non credo che i miei compagni di squadra siano contenti della situazione che stiamo affrontando perché li conosco, sono tutti vincenti e tutti vogliono vincere. Quando abbiamo iniziato la stagione, parlavamo nello spogliatoio di lottare per ogni singolo titolo. Purtroppo le cose accadono nella vita e dobbiamo fare i conti con questa situazione. Ma ora abbiamo una bella finale da giocare, abbiamo ancora qualche partita da giocare. Ci proveremo e finiremo con dignità".

"Tutti dobbiamo assumerci le nostre responsabilità; Parto da me stesso, sempre. E' stata una stagione difficile. Se metti tutto sul tavolo, puoi parlare di molte cose, come gli infortuni, i giocatori, la sfortuna, però noi siamo il Manchester United, siamo un club così grande, quindi non possiamo parlarne. Dobbiamo rimanere positivi"