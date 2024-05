Operazione Nostalgia "da 10": anche Roberto Baggio ai raduni di Salerno e Novara!

Sembrava un sogno, ora è realtà:farà parte della grande festa in programmae poi iin occasione del. Un annuncio clamoroso, con la presenza dell'a entrambi gli eventi: “Lo abbiamo sognato un post così. Non sapete quante volte. Anzi sì, perché lo sapete cosa rappresenta per tutti noi Roberto. Però così, forse, è davvero troppo. Un annuncio che arriva a 20 anni dal suo addio e nei 10 anni di Operazione Nostalgia”.

Ilha accettato l’invito dell’organizzazione, che ha scelto Salerno e Novara come luoghi deiai quali Calciomercato.com sarà presente e vi racconterà tutti gli aggiornamenti.: Francesco Totti, Javier Zanetti, David Trezeguet, Diego Milito, Andrea Barzagli, Antonio Di Natale, Aldair, Ernesto Chevanton, Nicola Ventola, Alessandro Lucarelli, Luigi Di Biagio, Fabio Galante, Stefano Fiore, Antonio Chimenti, Vincent Candela, David Di Michele, Giampiero Maini, Arturo Di Napoli, David Pizarro, Dario Marcolin, Mauro Bressan, Ighli Vannucchi, Cesar, Giacomo Tedesco, Marco Amelia, Antonio Filippini, Guerino Gottardi, Max Tonetto, Gigi Orlandini, Gigi Garzya, Davide Moscardelli, Giancarlo Pantano, Alberto Savino, Luca Altomare, Vittorio Tosto, Luca Fusco.