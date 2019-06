. Era stato così la scorsa settimana, quando le rivelazioni fatte dai quotidiani spagnoli El País e Marca hanno accostato il nome della società ciociara allo scandalo di match fixing denominato Operación Oikos ( https://www.calciomercato.com/news/scandalo-match-fixing-in-spagna-tirati-in-ballo-immobile-e-il-fr-54574 ). Succede di nuovo questo weekend, in conseguenza delle nuove notizie pubblicate online in esclusiva da El País poco dopo la mezzanotte di oggi ( https://elpais.com/deportes/2019/06/21/actualidad/1561121211_838350.html ).E se sette giorni fa l'accostamento rimaneva vago per quello che riguarda termini e circostanze, stavolta i riferimenti sono precisi.. Sul campo la partita registra la vittoria dei sardi per 1-0, grazie a un calcio di rigore trasformato da Joao Pedro dopo 27 minuti di gioco. Un risultato non certo imprevedibile, giunto al termine di una partita che agli osservatori non desta particolari perplessità.Come nel caso dell'articolo pubblicato la scorsa settimana, vengono menzionati alcuni personaggi il cui ruolo nella costruzione della trama sarebbe determinante: l'intermediario Mattia, italiano residente a Malaga che sarebbe deputato a tenere i contatti col calcio italiano; un soggetto rimasto anonimo e etichettato come “amigo del pelo largo” (amico dai capelli lunghi), che sarebbe titolare di un'agenzia di scommesse sportive che accetta puntate illegali; un altrettanto anonimo dirigente del club ciociaro, che a sua volta tiene rapporti di altissima fiducia con 3-4 calciatori “di quelli che comandano” nello spogliatoio frusinate. L'articolo pubblicato stanotte ripropone anche, in modo dettagliato, l'intercettazione di una conversazione fra Mariotti e Aranda intercorsa lo scorso due aprile, e captata grazie a un microfono spia installato nell'auto di Aranda. I suoi contenuti erano già stati divulgati una settimana fa.Ciò che di inedito viene proposto nell'articolo messo online nelle prime ore di questo sabato sono gli ulteriori sviluppi dell'indagine. Che partono dall'autorizzazione, fornita dal magistrato della procura di Huesca, all'intercettazione delle linee telefoniche di Mariotti. Quali risultanze abbia portato questa misura, lo sapremo forse più avanti. E magari ne sapremo delle belle. Ciò che invece viene dato come novità dal quotidiano spagnolo è una, suo socio nella gestione del locale El Palo, avvenuta il 19 aprile, cioè alla vigilia di Cagliari-Frosinone.E a quel punto Aranda gli ricorda che, quando si è trattato di puntate suggerite da lui, non è stato mai sbagliato un colpo., tanto più che Aranda promette a Ojeda di essere più esplicito quando potranno parlarsi di presenza. Qualche riferimento in più alla gara del 20 aprile, nelle carte di cui parla El País, verrebbe ricavato dalle conversazioni via WhatsApp fra Aranda e una sua impiegata, Ana, incaricata di effettuare le puntate per suo conto.Questo è tutto, per adesso. E usando un elementare metro di garantismo, si può dire che sulla base di quanto esposto gli indizi rimangano vaghi, soprattutto per quello che riguarda il coinvolgimento di soggetti collegabili al Frosinone. Ma l'impressione è che al momento si proceda molto per anticipazioni stringate e sintesi di verbali.@pippoevai