L'Iran ha lanciato l'operazione 'Soleimani Martire'. Alla mezzanotte italiana è partito un attacco missilistico contro le basi militari statunitensi in Iraq. Una pioggia di 35 missili balistici a corto raggio partita dal territorio iraniano e che si è abbattuta contro la base di al-Asad e contro quella di Erbil, come prima rappresaglia per l'uccisione del generale Qassem Soleimani da parte degli USA.



Il primo bilancio parla di almeno 80 morti. L'Iran minaccia "azioni ancor più devastanti" se gli Stati Uniti dovessero decidere di rispondere. "Se l'Iran dovesse essere attaccato sul suo territorio - avvertono le Guardie Rivoluzionarie - Dubai, Haifa e Tel Aviv verranno colpite in un terzo round di attacchi da parte dell'Iran".



Il Pentagono, in una nota, ha affermato che dopo aver messo al corrente dei fatti il presidente americano Donald Trump sta ancora valutando le conseguenze dell'offensiva. Intanto a Washington si è riunito il consiglio per la sicurezza nazionale alla presenza del segretario di Stato Mike Pompeo e del numero uno del Pentagono Mark Esper.