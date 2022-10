Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Nel campo dell’arte, è dell’inglesel’ultima trovata che sta catturando il pubblico: a inizio settimana, in occasione della mostraospitata dal 23 settembre al 30 ottobre 2022 al museo londinese Newport Street Gallery, l’artista ha prima venduto le sue nuove opere in formato Nft e poi ha chiesto a tutti i suoi compratori di scegliere fra copia cartacea o in formato digitale.: si tratta di esprimerlo dettagliatamente con il nome di “formato Not Fungible Token”.La maggior parte delle persone ha optato per tenersi l’opera in Nft rinunciando a quella avuta precedentemente:che aveva scelto di bruciare le prime 1000 copie riavute per fare in modo di salvaguardarne il valore nella nuova versione.Un gesto che ha lasciato molto spazio anche alla spettacolarità, visto cheha voluto fare una diretta streaming che lo ritraeva nell’atto di mostrare il codice di ogni foglio ad una telecamera per poi gettarlo fra le fiamme con lo scopo di non cancellare nessuno dei pezzi il cui valore totale ammonta a circa 10 milioni di sterline.In realtà Hirst aveva avuto quest’idea dopo che la sua collezione, chiamata proprio “The Currency” e lanciata nell’estate del 2021, gli aveva fruttato la vendita di ben 10.000 copie in formato Nft.Proprio lo stesso Hirst ha rilasciato, sia mentre provvedeva a bruciare le opere che dopo, delle dichiarazioni in cui ha detto di sentirsi meglio di quello che credeva,