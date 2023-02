Troy, attaccante delcon un lungo trascorso anche in Premier League con il, ha usato Instagram per svelare quanto gli stia accadendo nelle ultime ore.Queste le parole del suo post d'accusa."17 anni in questo gioco, ho sviluppato quella che considererei una pelle forte. Sopporto le critiche e le persone che mi vengono addosso meglio della maggior parte degli altri, ma una cosa che mi rifiuto di accettare è l'abuso razziale e per la prima volta nella mia carriera lo è stato fatto da un individuo che supporta la mia squadra. Il fatto che sia successo a Neil (il portiere Etheridge, ndr) un paio di settimane fa e a me ieri sera, è l'ennesimo punto culminante della mancanza di istruzione e di rispetto di alcuni tifosi di calcio in tutto il Paese.E a chiunque pensi che la campagna che io e altri abbiamo fatto negli ultimi anni riguardo al razzismo sia inutile o fonte di distrazione... Vi chiedo di cercare di capire che essere maltrattati per qualcosa su cui letteralmente non avete alcun controllo è una sensazione a cui nessuno dovrebbe mai essere soggetto.Vorrei ringraziare i tifosi che si sono fatti avanti e l'hanno fatto sapere al club, è bello vedere che ci sono ancora persone in grado di distinguere il bene dal male".