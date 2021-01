Che ora dovrà trovare la chiave giusta per rigenerare l'intera squadra in appena tre giorni e pure qualcosa in meno: mercoledì sera è già tempo di Supercoppa, contro il Napoli servirà qualcosa di completamente diverso.- Sicuramente mancherà Paulo, per recuperare dal problema al ginocchio servirà almeno un'altra decina di giorni. Resta invece la corsa contro il tempo per i giocatori ancora positivi al Covid-19, che poi compongono tre/quarti della difesa titolare. Già da venerdì scorso si sperava nella negativizzazione die Juan, non è arrivata, ma ogni giorno può essere quello buono per ricevere notizie importanti. E tra oggi e domani, esauriti i dieci giorni di isolamento obbligatorio, anche Matthijspuò effettuare i test alla ricerca della notizia che tutti in casa Juve si aspettano. Poi ovviamente essere negativi non basta, ogni giorno che passa è un giorno di parziale inattività da smaltire con il lavoro della Continassa, ma Pirlo ha un disperato bisogno di loro tre. Considerando anche come dal campo di San Siro è uscito acciaccato Gianluca, oggi gli esami per capire l'eventuale entità dell'infortunio.Solo in porta paradossalmente c'è l'imbarazzo della scelta, ma è Wojciechil titolare e non Gigi Buffon. Dietro allo stato attuale le scelte sono ancor più obbligate, sempre che Giorgio Chiellini possa gestire tre partite in una settimana. Quindi o Pirlo schiererà la lineaoppure dovrà ricorrere a quella ancor più sperimentale composta dacome nell'ultima mezzora di San Siro. A centrocampo gli uomini ci sono tutti ma nessuno appare in palla, a parte forse Federicoda cui non si può prescindere. Difficilmente Adrienverrà riconfermato, via libera a Westono al fianco di Rodrigoo al posto di Aaroncon relativo rilancio diin mediana. E davanti tocca ad Alvarocon Cristiano, prima alternativa (unica alternativa) Dejan. La Juve, oggi, è questa.