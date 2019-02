Le televisioni vincono sull'ordine pubblico. Il giorno del derby. Anzi, oggi è il giorno in cui si stabilirà definitivamente l'orario di Lazio-Roma. La stracittadina, considerata ad alto rischio, è l'ultima tappa di un lungo periodo ad alta tensione. Le tifoserie organizzate di Lazio e Roma sono state protagoniste di episodi gravi, che di fatto hanno innalzato il grado di allerta, già altissimo. L'orario dovrebbe rimanere confermato: 20,30, in notturna.



ANTICIPO - La richiesta di un anticipo alle 15 della Questura, per seri motivi di ordine pubblico, è sta esaminata dall'Osservatorio per le manifestazioni sportive del Ministero dell’Interno. Le motivazioni sono state ascoltate, la possibilità di “infiltrazioni” nella tifoseria biancoceleste e giallorossa di alcune tra le frange più estreme di ultras stranieri, tra cui quelli del Real Madrid, del Levski Sofia, Wisla Cracovia, Atletico Madrid e Groningen. Gli arrivi internazionali verranno passati al setaccio. Ma possibilità di spostamento non ce ne sono, o sono poche. Dazn ha acquistato l’evento in prima serata, e conta su quell'audience: che sarebbe ovviamente diverso alle 15 di sabato, l'orario proposto dalla Questura. L'orario dovrebbe rimanere alle 20.30.