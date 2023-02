Willi #Orban ist seit 2017 in der Datenbank der @DKMS_de registriert. February 7, 2023

non ha avuto dubbi e ha messo in pausa la sua attività per salvare vite. Il difensore del Lipsia infatti non si è allenato con i compagni di squadra in questi giorni perché. Dal 2017, l'ungherese è registrato nel DKMS, il più grande centro donatori del mondo che ha sede in Germania e ora la ricerca ha dato i suoi frutti:Willi si sottoporrà anche a quella che è nota come. Per prepararsi alla rimozione, Orban ha ricevuto ricevuto, per assicurare una maggiore produzione di cellule staminali e il loro afflusso nel flusso sanguigno. Mercoledì, a Dresda, avverrà la rimozione delle cellule staminali in un processo simile alla dialisi: il sangue viene prelevato attraverso due punti di accesso alla vena nell'incavo del braccio, le cellule staminali vengono filtrate e il sangue viene reimmesso direttamente nel corpo. Il difensore sarà poi di ritorno a Lipsia mercoledì sera o giovedì mattina e non è chiaro se potrà tornare a disposizione per la gara interna contro l'Union Berlino di sabato 11 febbraio.