Lele Oriali, team manager dell'Inter, parla a SportMediaset di questa sua nuova avventura in nerazzurro al fianco di Antonio Conte: "Tornare qui è stato come tornare a casa. Bello e coinvolgente, E aggiungo: finalmente! L'Inter è la mia vita, l'Inter è per me una famiglia allargata. E' un coinvolgimento sentimentale, innanzitutto, un legame mai venuto meno, forte anche quando purtroppo sono stato altrove".



SU CONTE - "E' il migliore, il numero uno, un fuoriclasse. Conoscendolo non avevo dubbi sulla sua capacità di integrarsi nel mondo nerazzurro. E' giusto riporre in lui tante aspettative: ci vorrà tempo, ma stiamo facendo bene, stiamo anzi andando oltre quello che si pensava, merito suo, della società e di un gruppo di giocatori disponibili, seri, votati al sacrificio, ligi nel seguire le direttive di Antonio".



SU IBRAHIMOVIC - "Oggi sono contento che sia tornato in Italia. L'ho seguito anche quando giocava in America, ha fatto molto bene e conoscendolo penso che se ha deciso di tornare è perché è convinto di avere ancora tanto da dare. Gli auguro di poter dimostrare quello che è, una grande giocatore".