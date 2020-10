Il presente in campo alla Juventus per Paulo Dybala è quantomeno turbolento, con il mancato utilizzo di Pirlo, la gestione di Crotone e la lite con Paratici che stanno facendo il giro del web e non solo.



Per la Joya è però in arrivo una gioia più grande all'esterno del rettangolo verde. No non si tratta dell'agognato rinnovo di contratto, bensì di un piccolo Dybala in arrivo. Due noti giornalisti argentini, infatti, hanno addirittura azzardato che la Sabatini sia incinta di circa due mesi nonostante le smentite di rito.



Dalle foto che posta sui social in pochi hanno ipotizzato che la scelta di abiti un po' più larghi rispetto al solito nascondano in realtà un "pancino sospetto". Ecco le sue ultime foto nella nostra gallery.