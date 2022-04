La bellissima attrice venezuelana Oriana Marzoli, stella anche di Instagram e protagonista del programma in Spagna Celebrity Game Over, ha concesso un'intervista in cui ha confermato ad As di aver avuto diversi tentativi di approccio da parte di calciatori, alcuni del Real Madrid, ma soprattutto molti di loro sposati o con figli.



"Se parlo con i calciatori? Sì, perché mi hanno scritto. Ma se non mi piacciono non vado avanti. Diversi mi hanno scritto. Me ne è piaciuto davvero solo uno, molto bello. Ma ho scoperto da alcuni amici, visto che non seguo il calcio o altro, che aveva moglie e figlio. Ed è giovane, eh".



La conoscete? Eccola nella nostra gallery.