La quarantena di coppia e il problema super-serio del coronavirus che ha colpito entrambi è ormai alle spalle per Paulo Dybala e Oriana Sabatini e se l'attaccante argentino della Juventus non ha entusiasmato nel suo ritorno in campo in Coppa Italia insieme al resto della formazione bianconera, lo stesso non si può dire della modella e cantante argentina.



Negli ultimi post Oriana si è mostrata in forma strepitosa come testimoniato soprattutto dall'ultima foto sul suo profilo instagram in costume total white che mette in risalto un'abbronzatura top. Ecco le sue foto nella nostra gallery.