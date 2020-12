Oriana, compagna di Paulo, attaccante della, si racconta a Gente, parlando del 2020: "L’opportunità perfetta, o la volontà dell’Universo, per noi di fermarci per un po’ e prenderci cura di noi stessi. Per guardarci dentro. In caso contrario, saremmo stati in grado di farlo di nostra spontanea volontà? Il 2020, che ci si è presentato con una sfida psicologica molto importante, mi ha fatto crescere come persona. Mi ha aiutato a sistemare aspetti che forse stavo trascurando e ha riaffermato il percorso che ho iniziato a percorrere. Non avere la routine quotidiana a portata di mano, e parlo dell’abbraccio di un amico o del bacio di un padre, o non poter lavorare come una volta, ti mette davanti ad un fatto: ‘ok, siamo rinchiusi’. E per quelli di noi che sono molto ansiosi o che analizzano tutto troppo, l’isolamento era un’idea terrificante. Scegliermi di nuovo, amarmi, è stato un grande esercizio di questi tempi”Questa situazione mi ha messo faccia a faccia con l’interrogativo ‘cosa devo fare?’ E la domanda: ‘Cos’è che mi rende veramente felice? Ero troppo spaventata per quello che faccio, per la mia carriera. Il fatto che qualcosa o qualcuno potesse improvvisamente portare via ciò che avevo costruito, che questa possibilità potesse scomparire, mi ha dato più cuore, più coraggio. La pandemia ha scosso fantasmi, pregiudizi e mi ha reso più coraggiosa. Oggi so che faccio quello che amo e amo quello che faccio"."Mi piacerebbe sposarmi e Paulo lo sa. Ma ho imparato che tutto avviene senza pressioni o pretese. Può sembrare antiquato, ma attribuisco un grande valore al matrimonio. È un altro esempio della riconferma che il tuo partner vuole fare tutto con te. Per sostenere quell’amore anche con gli altri. E unire formalmente due famiglie. Immagino quel matrimonio molto simile a quella che è stata la mia festa per i 15 anni. Formare una famiglia è uno degli elementi della lista dei miei obiettivi da raggiungere. In cima alla lista, “ama i miei affetti e sii amato da loro”. Niente sarà mai più importante di quello".- "La mia presunta gravidanza di “due mesi”? Questa volta l’invenzione ha superato quella di tempo fa, in cui avevano detto qualcosa di simile. Riesci a credere che ci sono state delle persone che hanno chiamato i miei genitori per congratularsi con loro?! E peggio ancora, i miei amici più cari mi hanno scritto rimproverandomi: “Non mi hai detto niente!” Non mi sono mai divertita così tanto …! Non sono davvero cresciuta desiderando essere una mamma. Preferisco credere nel desiderio devastante che si risveglia quando si ama troppo qualcuno, tanto da moltiplicare quell’amore in altre piccole persone. È la prima volta nella mia vita che sono vicina a quel sentimento, che potrei dire: ‘con questa persona potrebbe essere”. Ma sono molto giovane e ho così tanto da fare che oggi non è una possibilità.Perché credo nell’ordine dei passaggi: corteggiamento, convivenza, matrimonio e maternità. Sebbene non avremo mai garanzie che tutto questo sia perfetto, sono consapevole che quest’ultima decisione è l’unica che non si può disfare, con la quale non è possibile tornare indietro. E che dovrebbe essere presa con qualcuno che mi fa sentire sicura e con il quale ho già provato tutte le altre situazioni della coppia. In altre parole, con chi siamo pronti a tutto. Se io e Paulo ne abbiamo parlato? Come per ogni progetto e aspirazione. Lui, per il quale la paternità è un grande desiderio, sarà un padre molto affettuoso e incredibile, perché è così come persona. E io, la mamma più sbalorditiva … Se vivo per i miei animali domestici in modo che si sentano amati, non voglio nemmeno pensare a cosa farei con un bambino. So che seguirò le linee dei miei genitori: essere un’amica e una madre, generare fiducia, in modo che sappiano che con me possono parlare di qualunque cosa".VEGETARIANA - "Un desiderio che avevo da anni anni, la decisione presa tre mesi fa. Che differenza c’è tra un cane e una mucca? Non potevo più sostenere l’ipocrisia, dicendo che amo gli animali mentre li mangio. Sono troppo ansiosa per apprendere attraverso la lettura. Mi sono fatta un’idea grazie alle conversazioni con professionisti e persone che lo praticano. Ma non ne sono stata cosciente finché non abbiamo visto Earthlings, il documentario di Joaquin Phoenix, un attivista per i diritti degli animali. Avevo bisogno di vedere qualcosa di difficile e esplicito per fare qualcosa. E letteralmente faceva più male di un pugnale al cuore. Ho anche capito perché i frigoriferi non hanno finestre. Dovrebbero vergognarsi di quello che succede lì dentro. Paulo ha la stessa linea di pensiero. Ma non è ancora pronto per fare il grande passo. Ognuno deve darsi il tempo che vuole e di cui ha bisogno in caso di diventare vegetariano. La cosa buona è accettare le informazioni. Ho il suo sostegno, mi rispetta e mi aiuta. Sapendo che già soffro di un disturbo alimentare, che ho sviluppato un rapporto malsano con il cibo, sono stata avvisata: se con il menu completo sono un disastro, immagina cosa potrebbe accadere se tolgo tante altre opzioni: con cosa le sostituirei?? Come stare in salute? Ho chiesto consiglio, come si dovrebbe sempre fare. Ma la risposta finale sarà il mio corpo: reagirà bene a questo nuovo stile di vita? Nel frattempo, sono molto contenta di aver fatto il passo. Essere vegetariani trasforma il sedersi a tavola in qualcos’altro: un tempo dedicato a fare del bene a noi stessi, a noi come individui, agli animali e al pianeta. Oggi ne sono orgogliosa".