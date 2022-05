"Negli ultimi sei mesi ho giocato senza un legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, oggi ne ho uno nuovo e un altro trofeo".All'indomani dell'operazione che lo terrà lontano dai campi di calcio per 7/8 mesi, l'attaccante svedese (41 anni il prossimo 3 ottobre) è già focalizzato sul duro e lungo lavoro che lo aspetta per sperare di tornare a giocare visto che, ma il nazionale belga in arrivo dal Liverpool a parametro zero non sarà l'unico rinforzo per il reparto avanzato. Infatti i dirigenti rossoneri