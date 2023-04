L'ex calciatore Andrea Orlandini ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha toccato diversi temi relativi alla Fiorentina e non solo: "Prenderei subito il bomber dello Spezia: Nzola. Questa Fiorentina mi piacicchia ma credo che in società non ci sia gente di calcio. Un giorno, quando si liberò, dissi a Joe Barone di prendere Sartori che usciva dall’Atalanta. La cosa più bella di questa squadra è che vedo i giocatori che danno tutto. Tranne Jovic: non corre. I giocatori bisogna andarli a vedere sul posto. Anni fa mi accorsi subito, andando a Cagliari, di un certo Barella… Conference League? La si può anche vincere ma è come la Mitropa di una volta. Se dovessi scegliere, beh, vorrei la Coppa Italia. Italiano? Non è ancora una grande allenatore. Chi è incedibile? Amrabat. Sempre che non arrivino trenta milioni, perché sennò è dura resistere