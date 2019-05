Detto cioè scritto qui di come e quanto il Grande Torino “lavorò” per la rinascita dell’Italia dalle macerie, per farci e fare scordare la sconfitta bellica, o quanto meno per lasciarla un poco di più indietro, con l’artificio non certo vile o ignobile dello sport corroborante e vittorioso, detto o (mica facile) cercato di dire come e quanto chi scrive queste righe partecipò da ragazzo, nel suo piccolo anzi piccolissimo, quel momento, quel fare, quel nuovo esistere, capisco che, dal vivo in ogni sua recita sotto la Mole.sotto tonsillite (malanno che non gli vietò la tragica trasferta a Lisbona) non aveva giocato, il 30 aprile 1949, l’ultima partita in Italia, 0 a 0 a Milano contro l’Inter e scudetto praticamente vinto, ma era immanente in ogni partita. Non c’era, quel giorno, a rimboccarsi le maniche e guidare la carica, meglio se su input della trombetta da capostazione del tifoso Bolmida, e fu soltanto un pareggio, ma ormai lui aveva “contagiato” in positivo la squadra.(premi doppi, era il più forte e teneva famiglia doppia, ho visto il taccuino/contratto mostratomi dal presidente Ferruccio Novo con le firme approvanti dei compagni),che la Lazio conduceva per 3 a 0, scoppiai in lacrime, mi sentivo colpevole di un’assenza iettatoria, rimproverai papà che mi disse di stare sereno, ci avrebbe pensato Mazzola e così fu, 4 a 3 per il mio Toro., Maroso giocava in maniera più bella, apollinea. Mazzola correva meno di Loik, tirava meno bene di Menti, di Castigliano, di Grezar, non aveva le magie di testa e di piedi dell’acrobatico artista Gabetto e la tecnica euclidea di Ossola, non sfoggiava la fisicità possente di Ballarin e Rigamonti, la superagilità ordinata di Bacigalupo.dopo avere visto Di Stefano e Pelè, Sivori e Cruyff, Maradona e Platini, e anche un bel po’ ormai di Messi e Ronaldo)., e guarda un po’ in tempo di guerra era diventata Torino Fiat, onde dare ai calciatori una qualifica lavorativa che evitasse la deportazione nelle officine germaniche.(ricordo una sola rissa: in un derby, quasi un balletto).. Bacigalupo era diventato il primo portiere d’Italia ispirandosi a Sentimenti Iv della Juventus, suo idolo prima, suo esempio poi, anche se gli aveva tolto il posto, unico azzurro non granata, in una partita della Nazionale/Toro vittoriosa a Torino sull’Ungheria (e nel portafoglio bruciacchiato di Bacigalupo, trovato a Superga, c’era una foto con dedica di Sentimenti).(superinterventi economici, chimica spinta, aggressioni non necessariamente fisiche). Ma si deve anche dire che una squadra così forse non potrebbe più nascere, perché in questo porco mondo sono sempre meno i giocatori di quella stazza mentale e morale, sempre più sono le dopanti seduzioni “extra”, sempre più intense sono le condizionanti magie mediatiche, sempre più “the show must go on”: eimponevano ma anche permettevano, assecondavano, fertilizzavano: in attesa si capisce di qualche vita migliore, travestita da benessere o da chissacché.(2a e ultima parte)Leggi qui la prima: ​ Ormezzano racconta il Grande Torino (1) - La mia tragedia personale e quella della squadra che restituì orgoglio al Paese