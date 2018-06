A Sky Sport, Corrado Orrico ha commentato la situazione di Maurizio Sarri, ancora sotto contratto con il Napoli di Aurelio De Laurentiis. "Si può dire che è un ingrato? – ha raccontato l'ex tecnico dell'Inter -. Dopo tutto quello che Sarri ha fatto per il Napoli. Non solo in termini di gioco e risultati. Non dimentichiamoci dei giocatori valorizzati e stra valorizzati da Sarri. Come fa De Laurentiis a pretendere gli otto milioni di clausola? C’è irriconoscenza, diciamo la parola giusta.”