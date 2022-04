a e confessi le sue emozioni più profonde per il proprio lavoro., rilasciando un'interessante intervista al Corriere Veneto. Confessando, per esempio, la sua profonda emozione per la designazione in occasione della finale di Champions League del 2020: "Ma in quel periodo l’unica partita da giocare era la finale di Coppa tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.Quando i miei figli mi hanno visto con le lacrime hanno capito subito che mi era stata assegnata la finale e ci siamo abbracciati. Devo dire che la notizia della designazione è stata un’emozione ancora più grande dell’arbitraggio".Orsato ha raccontato pure quello che è stato il percorso che lo ha portato al mondo dell'arbitraggio: "Ho studiato al centro di formazione professionale di Trissino e poi ho trovato lavoro. Il primo giorno indossai la tuta blu e in mano avevo la cassetta degli attrezzi, uscii di casa e aspettai lungo la strada i colleghi che mi dovevano passare a prendere. Su quella strada, mentre aspettavo, pensai che il mio sogno lo avevo raggiunto".e porta dritto in Qatar: "Sto proseguendo la preparazione per la selezione di fine maggio.Aggiungo che l’amicizia che mi lega al nuovo designatore, Gianluca Rocchi, è stata importante perché dopo la finale di Champions League e le direzioni agli Europei potevo avere una caduta di stimoli ma lui mi ha spinto a tener duro e a pensare al campo perché è da qui che arrivano sempre grandi soddisfazioni. Incrociamo le dita perché la prossima soddisfazione della mia carriera coincida col Mondiale in Qatar".