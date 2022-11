L'attaccante del Bologna, Riccardo Orsolini ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Reputo un insulto se qualcuno dice che in campo non ho voglia, non lo accetto perché ho sempre il fuoco addosso. Ci sono rimasto male per i fischi al Dall'Ara, lo ammetto: ero abituato ai fischi dei tifosi avversari, non dei miei".



"Il mio amore per il Bologna non si era mai appassito. Ho avuto non poche occasioni per cambiare aria, ma ho sempre pensato di voler diventare grande qui e le ho rifiutate. Un segno di stima è che la società non è seduta a trattare la mia cessione. Oddio, magari se fosse arrivata una valanga di soldi ora sarei altrove, ma so che Fenucci mi considera quasi come un figlio. Qui sto bene, mi vogliono bene e da tempo avevo deciso che la mia esplosione dovesse essere a Bologna".



"Al di là di tutte le incomprensioni, punzecchiature, battute o quella panchina punitiva all'Olimpico quest'anno, dovrò sempre dire grazie a Mihajlovic. E poi con lui avevo ritrovato la nazionale. Succederà ancora? Non la vivo come un'ossessione, ma come un premio che voglio riguadagnare. In due partite in azzurro ho segnato due gol, procurato un rigore e servito l'assist per il primo gol di Chiesa. Non male".