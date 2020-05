esterno mancino attualmente in forza al Bologna, quest'anno si è messo in mostra sotto la guida diDiversi club sull'ex, tra i quali anche il. A parlarne è l'agente dello stesso giocatore, Donato Di Campli, che ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Gonfialarete.com:- "Dico quello che penso con estrema franchezza: questa situazione del virus cambia tutto. Anche il rinvio degli Europei al prossimo anno, cambia tutto. Credo che nel Bologna, in virtù di quanto sta accadendo, a nessuno interessi una cessione. Sia perché i prezzi non possono più essere quelli congrui ma soprattutto perché abbiamo la necessità di avere continuità in vista degli Europei. A Bologna la continuità ce l’abbiamo, altrove è difficile trovarla.- "Il Napoli è una società importantissima che ha giocato in Champions e lottato per lo Scudetto, ci mancherebbe non considerarla. Da qui a dire che c’è una trattativa ce ne passa tantissimo. In questo momento le valutazioni sono solo per il Bologna".- "Si torna al discorso di prima. Non abbiamo paura di nessun giocatore, con il massimo rispetto per tutti. Ma è chiaro che fare 35 partite di fila o farne 15 cambia in vista degli Europei. Poi può anche essere che arriva l’offerta della vita e non si può rinunciare. Se una squadra fa un’offerta incredibile al Bologna e il club ce la sottopone noi ascolteremo".- "Recompra? Queste sono cose che non mi riguardano, bisogna tener conto soltanto del contratto che Orsolini ha col Bologna, gli accordi tra società non ci riguardano".