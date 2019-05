Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell'Under 21, con cui sta preparando l'Europeo: "Sono un esterno, ma il gol è importante e fa parte di me. Li ho sempre fatti i gol, mi piace segnare e quest'anno sono riuscito a ottenere un buon bottino, anche se so che posso fare meglio. Ora devo arrivare all'Europeo nel miglior modo possibile dal punto di vista fisico".



SULL'EUROPEO UNDER 21 - "Quando giochi un Europeo in casa hai maggiori responsabilità perché hai la pressione mediatica, le persone si aspettano che la squadra vinca. Abbiamo il dovere di provarci. Il ritiro è cominciato abbastanza bene, c’è una buona coesione e siamo un gruppo affiatato, che si diverte molto. Siamo tranquilli e rilassati, pronti per l’esordio con la Spagna".