L'Osasuna non farà grandi cambiamenti durante la finestra invernale. Come riportato da Fichajes, Braulio Vazquez, direttore sportivo del club spagnolo, si è espresso in merito al mercato specificando: "se non compreranno nessuno dei nostri giocatori, noi non compreremo nessuno". L'unico giocatore che potrebbe partire è David Garcia, difensore che possiede una clausola rescissoria da 20 milioni. Su questa operazione si è espresso il ds spiegando che "pochi club in Spagna possono permettersi di spendere una cifra così alta".