Ez Abde sta vivendo una stagione incredibile all’Osasuna. Il marocchino in prestito dal Barcellona si è adattato subito al gioco del club di Pamplona diventando un titolare inamovibile. Il suo score è di cinque gol e due assist in ventisei presenze. Reti fondamentali per la salvezza della squadra spagnola. Visto le sue prestazioni, l’attaccante ha attirato l’interesse di molti club. Secondo Fichajes, sono tre quelli in forte pressing: Real Betis, Chelsea e Atletico Madrid.