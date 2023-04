Dopo il weekend di Liga, in Spagna questa sera alle 21 va in scena il ritorno della semifinale di Coppa del Re tra l'Athletic Bilbao di Ernesto Valverde e l'Osasuna di Jagoba Arrasate, dopo il match di andata terminato con il punteggio di 1-0 per gli ospiti, che devono difendere il vantaggio al Nuevo San Mames. I baschi sono attualmente settimi in campionato, mentre la squadra di Pamplona è nona: la finale vale anche un piazzamento in Europa, oltre che la possibilità di portare a casa un trofeo, contro la vincente di Barcellona-Real Madrid.



