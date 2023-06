Il Napoli chiede chiarezza a Victor Osimhen. Il presidente De Laurentiis ha fretta di sapere se l'attaccante nigeriano vuole restare o andare via. Per questo, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, probabilmente la prossima settimana sarà fissato un incontro con l'agente del calciatore, che a sua volta sarà impegnato con la nazionale per le qualificazioni alla Coppa d'Africa.



Intanto è stato fissato il prezzo: almeno 120 milioni di euro. In Inghilterra ci sono alcune pretendenti, con il Manchester United in vantaggio sulle altre perché disputerà la Champions League, a differenza del Chelsea, e può contare sul prestigio di una tradizione gloriosa e vincente, che il Newcastle non ha. Bayern Monaco e Paris Saint-Germain osservano da lontano possibili sviluppi e non è da escludere dalla corsa nemmeno il Real Madrid, che avrà bisogno di una prima punta di spessore per colmare il vuoto lasciato da Benzema.



Se dovesse optare per la permanenza, la società avvierà poco dopo le discussioni per un rinnovo del suo contratto, di cui per ora non si è parlato. L'accordo in vigore con l'attaccante scadrà nel 2025, con oltre 4,2 milioni di ingaggio è il giocatore più pagato e De Laurentiis non vuole correre il rischio che una durata residuale ridotta del contratto possa svalutarlo.