Victor Osimhen è sempre più vicino al Napoli. Come si legge su Tuttosport, questo weekend è atteso l'annuncio del trasferimento in maglia azzurra per 60 milioni di euro più bonus dell'attaccante nigeriano del Lille. Dove si è tenuto l'incontro tra il presidente del club francese, Gerard Lopez e il nuovo agente del calciatore, William D'Avila. La firma è prevista in questo weekend, probabilmente nella sede della Filmauro a Roma, dove ad attendere l’agente D’Avila (probabilmente anche il suo assistito Osimhen) ci saranno il presidente De Laurentiis, l’amministratore delegato Chiavelli ed il ds Giuntoli.



Con l’arrivo di Osimhen sarà contestuale l’addio a Milik, sempre in bilico tra Juventus (scambio con Bernardeschi o Pellegrini) e Roma (scambio con Under), ma anche a Llorente e Younes. Invece per Lozano e il nuovo acquisto Petagna, le valutazioni saranno fatte con più calma.