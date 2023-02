Il tecnico di Certaldo furioso, specie ad inizio match, anche conche non si muoveva nella maniera corretta. Nessun problema, si torna negli spogliatoi, si riscende in campo e si ricomincia da capo. Segnandone tre in meno di trenta minuti.L'intesa con Kvaratskhelia è vincente, una coppia che regala spettacolo e annichilisce chiunque si trovi di fronte. Al di là dei numeri c'è anche un'intesa pazzesca tra i due, un'amicizia calcistica che sta tutta nel 3-0 quando il georgiano a tu per tu con Dragowski sceglie di rinunciare al gol servendo il 9 del Napoli per regalargli la doppietta. E i gol aumentano, 16 in 17 partite disputate in campionato, allungato anche il distacco per la classifica marcatori in Serie A.- Osimhen è l'uomo chiave di questo Napoli, lo raccontano proprio i gol messi a segno. Ne sta garantendo almeno uno a partita. MaIl primo è stato Edinson, 104 gol in tre stagioni in azzurro e nel 2013 capocannoniere della Serie A. Il suo successore Gonzalo, capace di registrare il record di gol nel massimo campionato italiano in una stagione (36 nel 2016). Poca fortuna con chi è arrivato dopo, Milik, complici i tanti infortuni. Ma è venuto fuori Dries, scoperto prima punta da Sarri e da lì è cambiata la sua carriera: non ha vinto per un soffio nel 2017 la classifica marcatori ma è entrato nella storia del club dato che oggi èServiva un dopo Mertens e il passaggio di consegne è avvenuto con successo perchéun vero incubo per le difese avversarie, il giocatore più determinante della Serie A e tra i centravanti più forti in circolazione in tutta Europa.- Proprio per questo non passa inosservato eSu tutti ilcon il nigeriano che ha sempre sognato un futuro in Premier League da protagonista e i Red Devils a loro volta lo seguono con grande interesse da almeno due anni. De Laurentiis avrà bisogno di una proposta irrinunciabile per liberarlo: se la scorsa estate si parlava di almeno 100-120 milioni è inevitabile pensare che, adesso che Victor è definitivamente esplosoCon lo scudetto, il titolo di capocannoniere e l'offerta giusta sarebbe un addio meno a malincuore. Però il Napoli in tal caso dovrebbe andarlo a sostituire.