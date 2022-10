Brothers interact after the ‘war’. “You made the whole dressing room sad”. Tammy Abraham tells Victor Osimhen. pic.twitter.com/b3KADSUOE6 — Oma Akatugba (@omaakatugba) October 23, 2022

(anche se il bellissimo video girato dal collega nigeriano Oma Akatugba è assolutamente vero), matador della Roma nella ennesima magica serata all'Olimpico del Napoli di Luciano Spalletti, bomber sempre più in crisi della formazione di José Mourinho, uscita sconfitta dopo 80 minuti di resistenza passiva. Senza nemmeno l'ombra di un tiro nello specchio di porta., a bersaglio consecutivamente nelle ultime tre partite disputate dopo aver superato i postumi dell'infortunio muscolare dello scorso settembre.. E non necessariamente per demeriti propri.- I numeri raccontano spesso la verità e dietro a questi si nascondono anche le ragioni di una, che va certamente oltre quanto abbia offerto lo scontro diretto di ieri sera.di una squadra che viagga ad un ritmo che nei 5 top campionati europei mantiene solo una corazzata come il Manchester City di Guardiola.Statistiche di squadra che riassumono e parzialmente giustificano il perché Osimhen, idealmente punta di diamante della batteria offensiva azzurra, vanti già un bottino di 4 centri in appena 7 apparizioni, mentre l'inglese della Roma viaggi ancora a medie molto lontane da quelle di un grande centravanti: come nella passata stagione, 2 reti in 11 match.- Se per entrambi e per ragioni diverse può valere il discorso di non trovarci ancora al cospetto di attaccanti ai quali affidare tutte le fortune dei rispettivi reparti avanzati - Osimhen è stato frenato da una sequenza molto significativa di problemi fisici, mentre Abraham ha dovuto fare i conti con un misto di sfortuna ed imprecisione sotto porta in diversi momenti clou -E volendo allargare lo spettro alle altre squadre di Serie A che occupano le prime posizioni in termini di gol messi a segno, il confronto appare ancora più impietoso per la formazione capitolina.ma anche da quella dell'Inter (uno ogni 2,81) e per non parlare delle due compagini che vantano il miglior tasso di conversione oggi in relazione alle occasioni prodotte.- secondo miglior attacco della Serie A con 24 gol -, di poco superiore al dato della Lazio di Sarri (23 reti, una ogni 2,39 tiri) e sotto soltanto alla sorprendente Udinese di Sottil, che con un gol ogni 2,2 tentativi si attesta come la squadra più cinica del campionato.- Da questi riscontri numerici si evince dopo finiscano meriti e colpe collettivi e dove comincino quelli dei singoli attaccanti. Perché se è vero che il gioco di allenatori come Spalletti, Pioli e Sarri esalti le caratteristiche dei propri stoccatori e quello più speculativo di Mourinho finisce per imbrigliarli maggiormente,Se i numeri un significato ce l'hanno ancora, forse il dialogo immaginario di cui sopra non va nemmeno troppo lontano dalla realtà: ""Tammy, ascolta me. Hai visto come si fa (gol)?".